Во вторник, 13 марта на "Стадио Олимпико" в Риме Шахтер уступил местной Роме в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, но на 52-й минуте единственный гол в матче забил нападающий "Ромы" Эдин Джеко, который воспользовался ошибкой Ивана Ордеца при искусственном офсайде.

Ордец же оставил свою команду в меньшинстве, когда на 79-й минуте встрече напористый Джеко заставил Ивана нарушить правила в ситуации, которую арбитр трактовал, как фол последней надежды.

Дончане имели шансы сравнять счет в матче, когда на последних минутах встречи получили право на штрафной, но Фред не сумел справиться с волнением, а сам пострадавший пробил прямо в стенку!

Играя в меньшинстве, "Шахтёр" продолжал контролировать мяч и в оставшиеся несколько минут мог отличиться вышедший на замену Дентиньо, но бразилец не дотянулся до мяча после прострела Тайсона.

Поскольку первая игра в Харькове завершилась победой Шахтера со счетом 2:1, то несмотря на равный счет по сумме двух матчей дальше прошла Рома за счет гола, забитого на поле соперника.

В параллельном матче испанская Севилья сенсационно обыграла "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" со счетом 2:1. Она и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, потому что первая встреча в Испании завершилась нулевой ничьей - 0:0.

Как сообщала "Страна", перед матчем на улицах Рима болельщики делали селфи с "горняками". После обеда команда вышла на традиционную прогулку по городу.

Напомним, кто по словам гендиректора Шахтера, покинет команду после сезона.