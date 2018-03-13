В Службе безопасности заявили, что совместно с прокуратурой АР Крым блокировали деятельность антиукраинской сети, которую, как утверждают в СБУ, финансировало окружение экс-главы МВД Виталия Захарченко.

Об этом "Громадському" сообщили в СБУ.

Правоохранители установили, что координация антиукраинской сети осуществлялась Артемом Бузилой (одесский журналист, осужденный за сепаратизм, ныне живущий в Москве), который якобы направлял указания относительно проведения антиукраинских мероприятий непосредственно из администрации президента России.

"Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Захарченко. Правоохранители в рамках открытого уголовного производства провели 28 санкционированных обысков у фигурантов дела в разных регионах Украины. При них обнаружены неопровержимые доказательства причастности участников сети к совершению противоправных действий в интересах спецслужб РФ", — сообщили в СБУ.

По результатам следственных действий в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях следователи изъяли для проведения экспертизы 46 магнитных носителей информации и 38 мобильных телефонов с важными для следствия материалами.

По данным спецслужбы, выявлены экстремистские печатные агитационные материалы, документы с грифом "Для служебного пользования", которые могли быть использованы спецслужбами РФ для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции.

"Изъяты материалы по подготовке в одной из стран Европы фейковой международной конференции с согласованным текстом для спикера на поддержку оккупации АР Крым и дискредитацией украинской власти и расценки на подкуп депутатов местных советов по принятию необходимых российской стороне решений и обращений к руководству государства", — говорится в сообщении.

СБУ заявляет, что удалось установить участников "боевой группы" антиукраинской сети. Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили карту одной из областей Украины с отметками мостов и других стратегических объектов и литературу по военной топографии.

У злоумышленников изъято 700 граммов тротила с пятью електрозапалами, две гранаты Ф-1 и РГД-5, более шестисот патронов различного калибра.

Отметим, что СБУ не называет конкретные имена и фамилии лиц, у которых были найдены все эти арсеналы. Относительно вчерашних обысков известно, что они проходили у киевского журналиста Юрия Лукашина и у львовской активистки Инны Иваночко. Однако у них, судя по итоговым протоколам обыска, не нашли ни денег, ни оружия. А у кого тогда они были найдены СБУ умалчивает.

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