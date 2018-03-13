Парламент Словакии 19 марта проведет голосование за вотум недоверия премьер-министру страны Роберту Фицо. Такое решение депутаты приняли 13 марта, передает "Радио Свобода".

Сообщается, что для выражения недоверия правительству нужны голоса 90 из 150 членов парламента страны.

Напомним, в Словакии партия Most-Hid, входящей в парламентскую коалицию, инициирует досрочные выборы.

"Республиканский совет партии поручает партийному руководству обсудить возможности досрочных парламентских выборов", - сказала лидер партии Most-Hid Бела Бугар. Она также добавила, что премьер-министр страны пока не соглашается на такой вариант. В связи с этим партия заявила, что в случае отказа правительства согласиться на досрочные выборы, Most-Hid выйдет из коалиции. Таким образом, парламент Словакии не сможет полноценно функционировать.

Как известно, 10 марта 2018 года в Словакии десятки тысяч людей вышли на антиправительственные демонстрации в Братиславе и других городах страны. Демонстранты несли плакаты вроде "Словакия должна стать государством без мафии" и требовали отставки премьер-министра страны Роберта Фицо за возможную причастность его правительства к коррупционным схемам.

Причиной массовых протестов в стране стало недавнее убийство 27-летнего журналиста Яна Куцяка, который вел громкие антикоррупционные журналистские расследования. Тела журналиста и его девушки нашли в доме в 50 км от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его невесте - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля. Добавим, что министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк подал в отставку в связи с убийством журналиста и его невесты. А президент Словакии Андрей Киска заявил, что досрочные выборы могут стать решением для восстановления общественного доверия в связи с убийством журналиста-расследователя, которое потрясло нацию.

Как сообщала "Страна", убитый словацкий журналист расследовал причастность итальянской мафии к хищению денег из еврофондов.