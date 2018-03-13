Еврокомиссия внесла спиннеры в список опасных для здоровья непродовольственных товаров.

Об этом сообщается в ежегодном отчете организации.

Игрушка вошла в систему быстрого оповещения о продуктах, представляющих тот или иной риск. Этот порядок позволяет странам Евросоюза оперативно обмениваться сведениями о таких товарах и изымать их из продажи. Если в каком-то государстве вещь признали небезопасной, то информация об этом распространяется между всеми остальными.

Спиннер попал в этот перечень из-за мелких деталей, которые может проглотить ребенок. В отчете поясняется, что это особенно касается моделей с электрической подсветкой - в них используются маленькие батарейки, они могут обжечь пищевод или кишечник, если попадут внутрь.

В список также вошли некоторые популярные модели детских машинок и мотоциклов.

В июне 2017 года сообщалось, что в США спиннеры со встроенной колонкой и аккумулятором самовоспламенились у некоторых владельцев.

Ранее "Страна" сообщала, что в США ученые создали самый миниатюрный спиннер в мире.

Также астронавты NASA показали, как долго крутится спиннер в невесомости.