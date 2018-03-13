Народный депутат Украины Антон Геращенко заявляет, что следствие имеет сотни часов записей по делу Владимира Рубана и Надежды Савченко. Об этом Геращенко рассказал в эфире Радио НВ.

"Документирование велось с лета прошлого года. По моей информации, записей есть огромное количество", - сказал Геращенко.

По просьбе уточнить, сколько приблизительно записей, Геращенко ответил, что это сотни часов. А на вопрос, сколько из них опубликуют, сказал, что, по его мнению, не более часа-полтора, поскольку полная публикация записей может нарушить тайну следствия и помочь обвиняемым выстраивать свою позицию в суде.

Напомним, ранее СБУ сообщала, что повестки о вызове на допрос Савченко на 13 и 15 марта были переданы в аппарат Верховной Рады 12 марта. В свою очередь Савченко заявила, что будет находиться с рабочей поездкой в Страсбурге до 16 марта. Она также сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос, а поэтому призвала СБУ передать ей "наручный" вызов на допрос.

Как сообщала "Страна", у Парубия говорят, что не подписывали командировку Савченко.

Кстати, в БПП заявили, что Савченко не может находится на сессии ПАСЕ в Страсбурге.