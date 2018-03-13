В Google Play 13 марта было размещено новое мошенническое приложение для Android "Универсальный мобильный банкинг".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Приватбанка.

Приватбанк в очередной раз предупреждает клиентов о новом фишинговом приложении и напоминает, что единственным приложением, которое позволяет безопасно пользоваться услугами банка с мобильных устройств, является "Приват24".

"Любые посторонние "универсальные мобильные банки" - по сути являются фишинговыми программами, созданными для кражи личных данных клиентов и кражи денег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас специалисты банка проводят необходимые действия для удаления из Google Play фишингового приложения "Универсальный мобильный банкинг" по требованию представителей Приватбанка и других украинских банков.

Также банк будет продолжать работу по блокированию сайтов мошенников и отзыву сертификатов разработчиков фишингового продукта.

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