Защита подозреваемого в подготовке терактов и незаконном хранении оружия Владимира Рубана обжаловала решение Шевченковского районного суда Киева, который арестовал его на 2 месяца.

Об этом Украинским Новостям сообщил сам адвокат Рубана Виталий Погосян.

Он сообщил, что жалоба была подана 12 марта.

"Вчера по почте отправил", - сообщил он.

Адвокат не уточнил дату рассмотрения апелляции.

Как сообщала "Страна", в Украине обсуждают новость о возможном обвинении Надежды Савченко в подготовке военного переворота.

Информация "Страны" о намерении властей обвинить Надежду Савченко в организации военного переворота вызвала большой резонанс в Сети.

Тем более, что сама депутат, по данным Генпрокуратуры, не явилась на допрос, будучи в командировке за границей – в ЕС.

Отсутствие Савченко в Украине начали использовать как свидетельство ее "побега". Но сама нардеп заявила, что не получала повестки на допрос. И пообещала явиться на него, как только получит "приглашение" в собственные руки.

По данным "Страны", Савченко можно ждать в Украине уже 16 марта.