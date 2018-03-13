В 2017 году наибольшее количество жалоб на органы власти и другие учреждения по обращениям к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека поступило в отношении органов местного самоуправления, Национальной полиции и судов, сообщает УНИАН.

Общее количество жалоб составило за год 29,425 тыс. Об этом говорится в ежегодном докладе омбудсмена Валерии Лутковской о состоянии соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Украине, текст которого опубликован на сайте Уполномоченного и направлен в Верховную Раду 12 марта.

В частности, на органы местного самоуправления поступило 3612 жалоб (12,3% от общего количества), на Нацполицию - 2675 (9,1%), а на суды - 2205 (7,5%). При этом меньше всего жаловались на действия Конституционного суда - 5 сообщений (0%), Государственной казначейской службы Украины - 39 (0,1%) и Государственной пограничной службы Украины - 43 (0,1%).

Как сообщала "Страна", Лутковская просит полицию расследовать принудительное раздевание журналисток в Оболонском суде.

Мы писали, что омбудсмен Лутковская открыла дело по факту вывоза Саакашвили.

Ранее сообщалось, что у Лутковской требуют освободить сотни украинских моряков, которые сидят в тюрьмах Греции.