Сегодня в Харькове третий матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги (УХЛ) завершился победой "Донбасса" над "Динамо". Дончане убедительно обыграли сине-белых со счетом 2:9.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Вопрос о фаворите поединка решился еще на старте периода, когда дончане за первые 25 секунд отправили в ворота Владислава Гурко сразу две молниеносные шайбы – по очереди отличились Илья Коренчук и Виктор Захаров. До первого перерыва в воротах голкипера "динамовцев" оказалось ещё 3 шайбы.

Таким образом Виктор Захаров оформил дубль, тем самым подтвердив статус одного из лучших бомбардиров "Донбасса", также по шайбе на свой счёт записали Сергей Кузьмик и Илья Коренчук.

"Сине-белые", в свою очередь, так и не смогли отыграться. Во втором периоде МХК "Динамо" стало более сосредоточенно играть и в обороне и в атаке, что отобразилось на счете. Хоть гости и смогли ещё раз "размочить" голкипера харьковчан с помощью точного броска Александра Костикова, однако Владимиру Чердаку и Вадиму Куликову удалось вернуть свою команду в игру и отыграть две пропущенные шайбы.

В заключительном периоде команда Сергея Витера полностью завладела преимуществом, не позволяя харьковской команде даже организовать полноценную атаку, и ещё трижды расписалась в воротах "динамовцев" – по дублю себе в актив записали Виталий Лялька и Александр Костиков, установив окончательный счёт 2:9.

Таким образом харьковское МХК "Динамо" закончило свои выступления в текущем сезоне, уступив в полуфинальной серии "Донбассу" со счетом 0:3. Дончане, в свою очередь, стали первым финалистом плей-офф УХЛ.

Уже завтра, 14 марта, в 18:00 в третьем поединке в рамках 1/2 финала плей-офф УХЛ сойдутся "Кременчук" и "Белый Барс". На данным момент "горожане" ведут в серии со счетом 2:0.

Ранее "Страна" сообщала, что определены пары команд и календарь матчей в полуфиналах Украинской хоккейной лиги.

Также в Украинской хоккейной лиге определились все участники полуфиналов плей-офф.