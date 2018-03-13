В Британии назвали 10 возможных ответов на отравление экс-шпиона Скрипаля
Британская The Guardian назвала десять возможных ответов Британии на отравление экс-ГРУшника Сергея Скрипаля.
"Как Великобритания могла бы эффективно наказать Россию?", - задает вопрос издание и тут же дает вероятные сценарии ответа Лондона.
- Высылка дипломатов. Эта мера уже применялась в 2006 году, когда от отравления полонием умер бывший ФСБшник Александр Литвиненко.
2. Отобрать лицензию на вещание у телеканала Russia Today.
3. Искать поддержку в ЕС, чтобы спортивные чиновники не присутствовали на чемпионате мира по футболу в России. При этом речь о срыве матчей не идет.
4. Внести поправки в законопроекты о санкциях и борьбе с отмыванием денег и составить британский "акт Магнитского".
5. Заморозка активов российских олигархов, которые не могут объяснить источники средств, на которые куплено имущество в Лондоне.
6. Убеждать ЕС расширить санкции против России.
7. Усиление присутствия НАТО на российской границе. Издание предлагает ускорить предоставление Украине Плана действий по членству в Альянсе.
8. Обозначить Россию как государство-спонсора терроризма.
9. Отрезать российские банки от системы Swift. При этом The Guardian утверждает, что многие российские банки уже не нуждаются в этой системе благодаря созданному российскому аналогу, в котором участвуют некоторые российские страны-партнеры.
10. Публикация секретных материалов о предполагаемом отмывании денег Путиным и его окружением.
Ранее "Страна" сообщала, что Тереза Мэй объявит об ответных шагах Британии по "делу Скрипаля", а также о том, что Трамп по телефону поддержал Мэй по "делу Скрипаля".
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