Британская The Guardian назвала десять возможных ответов Британии на отравление экс-ГРУшника Сергея Скрипаля.

"Как Великобритания могла бы эффективно наказать Россию?", - задает вопрос издание и тут же дает вероятные сценарии ответа Лондона.

Высылка дипломатов. Эта мера уже применялась в 2006 году, когда от отравления полонием умер бывший ФСБшник Александр Литвиненко.



2. Отобрать лицензию на вещание у телеканала Russia Today.



3. Искать поддержку в ЕС, чтобы спортивные чиновники не присутствовали на чемпионате мира по футболу в России. При этом речь о срыве матчей не идет.



4. Внести поправки в законопроекты о санкциях и борьбе с отмыванием денег и составить британский "акт Магнитского".



5. Заморозка активов российских олигархов, которые не могут объяснить источники средств, на которые куплено имущество в Лондоне.



6. Убеждать ЕС расширить санкции против России.



7. Усиление присутствия НАТО на российской границе. Издание предлагает ускорить предоставление Украине Плана действий по членству в Альянсе.



8. Обозначить Россию как государство-спонсора терроризма.



9. Отрезать российские банки от системы Swift. При этом The Guardian утверждает, что многие российские банки уже не нуждаются в этой системе благодаря созданному российскому аналогу, в котором участвуют некоторые российские страны-партнеры.



10. Публикация секретных материалов о предполагаемом отмывании денег Путиным и его окружением.

Ранее "Страна" сообщала, что Тереза Мэй объявит об ответных шагах Британии по "делу Скрипаля", а также о том, что Трамп по телефону поддержал Мэй по "делу Скрипаля".