В ЕС подготовили неофициальный документ, в котором указано, что Украина не в полной мере выполняет требования Евросоюза и Международного валютного фонда.

Об этом сообщил из Брюсселя журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"13 стран-членов ЕС и близких союзников Украины создали неофициальный документ перед обсуждением Совета министров иностранных дел 19 марта, в котором говорится, что "правительство не в полной мере выполняет контрольные показатели ЕС и МВФ", пишет журналист.

"Активисты гражданского общества и эксперты предупреждают о рисках отката", - сообщил Йозвяк.

Фото: twitter.com/RikardJozwiak

Ранее в МВФ заявляли, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВФ жестко раскритиковали идею налога на выведенный капитал в Украине.

Также новый транш ЕС могут аннулировать из-за скандала вокруг госдотаций для АПК Украины.