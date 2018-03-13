Голландская компания PAL-V представила на Женевском автосалоне первый в мире летающий автомобиль, производство которого будет поставлено на конвейер. Свой продукт голландская компания назвала Liberty Pioneer Edition.

Аппарат со складывающимся пропеллером больше похож на небольшой компактный вертолет. Он сможет перевозить до двух пассажиров. С полным баком топлива и одним пассажиром на борту Liberty может пролететь 500 километров, с двумя пассажирами – около 300.

Фото: gims.swiss/fr/

Автомобиль может подняться в воздух на высоту до 3,5 километра. Для влзета ему потребуется площадь шириной и длиной приблизительно в 200 метров. На Земле машина может разогнаться до 160, а в воздухе – до 180 километров в час.

Представители PAL-V неоднократно опубликовывали видео демонстративных полетов машины, включая взлет и посадку. Однако в рамках Женевского салона они этого делать не стали.

Цена летающего автомобиля составит 499 тысяч евро. В PAL-V обещают в скором времени представить его упрощенную версию, которая будет существенно дешевле – 299 тысяч евро.

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