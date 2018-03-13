Спасатели потушили пожар в складских помещениях в Святошинском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

В 16:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Академика Туполева.

Фото: dsns.gov.ua

На место происшествия были немедленно направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Возгорание возникло в 1-этажном здании склада высотой 8 м, размером 100х100 м. Была угроза распространения огня на рядом пристроенное шестиэтажное офисное здание.

Спасатели вывезли из помещения 10 газовых баллонов и провели работу по их охлаждению. К 18:00 огонь был потушен.

На месте происшествия работали 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава.

Видео: youtube.com

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