Опубликовано видео, как столичные спасатели боролись с огнем на Нивках
Спасатели потушили пожар в складских помещениях в Святошинском районе Киева.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
В 16:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Академика Туполева.
Фото: dsns.gov.ua
На место происшествия были немедленно направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.
Возгорание возникло в 1-этажном здании склада высотой 8 м, размером 100х100 м. Была угроза распространения огня на рядом пристроенное шестиэтажное офисное здание.
Спасатели вывезли из помещения 10 газовых баллонов и провели работу по их охлаждению. К 18:00 огонь был потушен.
На месте происшествия работали 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава.
Видео: youtube.com
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