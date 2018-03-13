На Прикарпатье адвокат Алексей Гуцуляк сумел проплыть под льдом на задержке дыхания и без гидрокостюма 61 метр и установил рекорд Украины. Об этом сообщает издание Kurs.

Однако условия не способствовали рекорду: вода в озере оказалась опасно мутной.

"Проблема не в дистанции, а в том, что вода очень мутная. Видимость реально 15 см. Я не знаю, как Алексей справится с этой проблемой. Но за время многомесячных тренировок, думаю, маршрут уже выработан. Может, у него есть какой-то внутренний GPS? Я бы не рискнул и по колено войти в такую ​​воду", - отметил перед заплывом эксперт национального реестра рекордов Виталий Зорин.

Через каждые 10 метров были вырублены проруби, чтобы Алексей мог в любой момент выплыть. Пловца подстраховали только веревкой.

В результате 38-летний Алексей Гуцуляк побил рекорд Украины по заплыву под льдом, преодолев сегодня 61 метр в Коломыйском озере. Сам заплыв занял не более полутора минут.

Видео: Youtube.com\КУРС

Как сообщала "Страна", Рекорд Украины. В Запорожье появилась необычная елка из автомобилей.

Мы писали, что украинец пролетел на воздушном шаре между высочайшими пиками Карпат

Ранее в День влюбленных одесситы установили рекорд по открыванию бутылок шампанского