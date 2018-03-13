Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй согласился, что Россия должна предоставить ответ по инциденту с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщила во вторник в пресс-службе Белого дома, пишет "Интерфакс".

"Президент Трамп согласился с премьер-министром Мэй, что правительство Российской Федерации должно предоставить однозначные ответы касательно того, как это химическое оружие, разработанное в России, могло быть использовано в Соединенном Королевстве", - говорится в официальном заявлении.

В нем отмечается, что "два лидера пришли к согласию в том, что лица, использующие эти гнусные средства поражения и нарушающие международные законы, должны столкнуться с последствиями".

В заявлении приводятся слова Трампа, согласно которым "США поддерживают своего близкого союзника и готовы предоставить Великобритании любую помощь" в расследовании инцидента.

Накануне Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что за нападением на бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

Ранее "Страна" сообщала, что Тереза Мэй завтра объявит об ответных шагах Британии по "делу Скрипаля".

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