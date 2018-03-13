Меркель и Мэй по телефону обсудили, как будут требовать у России отчет по "делу Скрипаля"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник в разговоре с британским премьером Терезой Мэй заявила, что очень обеспокоена предполагаемой причастностью РФ к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Канцлер самым решительным образом осудила это нападение и заверила (Мэй - Прим. Ред.), что она чрезвычайно серьезно относится к оценке британского правительства об ответственности России за это нападение", - говорится в заявлении пресс-службы правительства ФРГ, пишет "Интерфакс".
При этом Меркель заявила о необходимости того, чтобы Россия отреагировала на запросы Лондона и передала в Организацию по запрещению химического оружия информацию о программе нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль.
"Канцлер и премьер-министр Мэй договорились поддерживать контакт, а также подходящим образом вместе провести консультации с союзниками и европейскими партнерами", - отмечается в заявлении.
В пресс-службе правительства Великобритании также заявили, что "правительство Германии пришло к выводу, что ответственность России за атаку на Сергея и Юлию Скрипаль весьма вероятна". "Они (стороны) обсудили агрессивное российское поведение и договорились, что союзникам важно действовать в унисон. Канцлер Меркель осудила атаку и сказала, что выступает на стороне Великобритании", — говорится в заявлении правительства.
Пресс-служба указывает, что международное сообщество должно действовать сообща "в том, что касается расследования и побуждения России к ответу".
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что за отравлением экс-ГРУшника Скрипаля может стоять Россия.
Также Тереза Мэй завтра объявит об ответных шагах Британии по "делу Скрипаля".