Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник в разговоре с британским премьером Терезой Мэй заявила, что очень обеспокоена предполагаемой причастностью РФ к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Канцлер самым решительным образом осудила это нападение и заверила (Мэй - Прим. Ред.), что она чрезвычайно серьезно относится к оценке британского правительства об ответственности России за это нападение", - говорится в заявлении пресс-службы правительства ФРГ, пишет "Интерфакс".

При этом Меркель заявила о необходимости того, чтобы Россия отреагировала на запросы Лондона и передала в Организацию по запрещению химического оружия информацию о программе нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль.

"Канцлер и премьер-министр Мэй договорились поддерживать контакт, а также подходящим образом вместе провести консультации с союзниками и европейскими партнерами", - отмечается в заявлении.

В пресс-службе правительства Великобритании также заявили, что "правительство Германии пришло к выводу, что ответственность России за атаку на Сергея и Юлию Скрипаль весьма вероятна". "Они (стороны) обсудили агрессивное российское поведение и договорились, что союзникам важно действовать в унисон. Канцлер Меркель осудила атаку и сказала, что выступает на стороне Великобритании", — говорится в заявлении правительства.

Пресс-служба указывает, что международное сообщество должно действовать сообща "в том, что касается расследования и побуждения России к ответу".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что за отравлением экс-ГРУшника Скрипаля может стоять Россия.

Также Тереза Мэй завтра объявит об ответных шагах Британии по "делу Скрипаля".