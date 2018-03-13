Официальная отставка Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США состоится 31 марта 2018 года.

Об этом он сам сообщил 13 марта, передает Интерфакс.

"Срок действия моих полномочий в качестве госсекретаря истекает в полночь 31 марта", - сказал Тиллерсон во время выступления в государственном департаменте США.

При этом он отметил, что с конца дня 13 марта он передаст дела своему заместителю Джону Салливану, который будет временно исполнять обязанности госсекретаря.

"Самое важное - гарантировать плавный переход в то время, как страна продолжат иметь дело с важными политическими вопросами и вызовами для национальной безопасности", - подчеркнул Тиллерсон.

Также он заявил, что теперь займется рядом административных вопросов для успешного вступления Майка Помпео на должность госсекретаря.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп снял с должности госсекретаря Р.Тиллерсона и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. В то же время место М.Помпео во главе Центрального разведывательного управления должна занять его заместитель Джина Хаспел.

Как сообщала "Страна", в БПП отметили право Трампа увольнять своих госсекретарей, когда ему вздумается.

Отметим, что по словам заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина, Тиллерсон не знает за что его уволили.