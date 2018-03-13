Отставка Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря США связана с разногласиями в вопросах внешней политики с Дональдом Трампом. При этом с кандидатом на этот пост - директором ЦРУ Майком Помпео у президента США "одинаковые позиции".

Об этом сам президент США сказал во время общения с журналистами, которое транслировалось в прямом эфире на американском онлайн-ресурсе C-SPAN.

Трамп отметил хорошие отношения с директором ЦРУ Майком Помпео, которого решил назначить новым госсекретарем.

"Я работаю с Майком Помпео сейчас в течение определенного времени", - сказал Трамп и добавил, что он имеет блестящий ум и колоссальную энергию.

"Мы всегда имеем одинаковые позиции. Отношения были очень хорошие, и это то, что мне нужно от государственного секретаря. Я желаю Рексу Тиллерсону самого лучшего", - заявил Трамп.

"Я думаю, что Майк Помпео будет действительно замечательным государственным секретарем. Я имею полное доверие к нему", - сказал Трамп и отметил, что высоко ценит преданность Тиллерсона работе.

Также президент США сообщил, что обсуждал с Тиллерсоном его отставку.

"Рекс и я обсуждали это в течение долгого времени. Мы ладили на самом деле довольно хорошо, но мы имели разногласия. Когда вы посмотрите на соглашение по Ирану, я думаю, что оно ужасное. Я считаю, что он думал, что оно было хорошее. Я хотел либо разорвать его, либо сделать что-то, он думал несколько иначе", - пояснил Трамп.

"Поэтому мы действительно не думаем одинаково. С Майком Помпео у нас очень схожий процесс мышления", - сказал Трамп и добавил, что его способ мышления отличается от того, который у Тиллерсона.

"Страна" разбиралась, почему ушел Тиллерсон и кто идет ему на смену.

Отметим, что доллар США просел к евро и фунту после новости об увольнении Тиллерсона.