Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко обратил внимание, что СБУ так и не обнародовала официальную информацию про обыски журналистов, которые анонсировала.

Об этом он написал в Facebook.

"СБУ проводит обыски у журналистов. Сотни ресурсов перепечатало вчера заявление пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, что спецслужба обыскивает квартиры журналистов. И что убедительные доказательства будут предоставлены обществу. Прошли сутки. Ни на сайте службы, ни на странице в ФБ госпожи Елены нет подробностей. Зато есть запросы наших международных партнеров и коллег на получение информации, что происходит в стране и едва ли, не посягает СБУ на права журналистов и свободу слова. Отсутствие оперативных коммуникаций, игнорирование публичных площадок для дискуссий и недонесение своей правоты или аргументов является лучшим аргументом, что тема национальной безопасности является удобным прикрытием и оправданием репрессивных действий власти... Продолжаем ждать аргументацию действий СБУ...", - написал он.

Фото: facebook.com/

Как сообщала "Страна", стало известно у кого еще СБУ провела сегодня обыск в рамках борьба с "вражеской агентурой".

Ранее журналист Юрий Лукашин рассказал подробности обыска СБУ:"Изъяли даже старые визитки".

Мы писали, что НАБУ проводит обыски у помощника Ляшко по делу о взятке Супрун.