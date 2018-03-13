Большую часть Украины на этой неделе накроет холод и снег. Уже завтра в Киеве ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"14 марта погода в Украине будет следующей: в северных, центральных, южных областях, в Карпатах и Прикарпатье дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму 8-13°", - отмечают синоптики.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик рассказала о надвигающемся на Украину циклоне с ветрами и морозами.

Также синоптики обещают дожди везде, кроме востока.