После увольнения Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря США был уволен и его заместитель по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин.

Об этом сообщает CBS News.

"Белый дом уволил заместителя секретаря Государственного департамента Стива Голдстина всего через несколько часов после того как его руководитель, теперь бывший государственный секретарь Рекс Тиллерсон, был уволен утром", - говорится в сообщении американского телеканала.

Как сообщается, из Белого дома позвонили Голдстину, чтобы сообщить ему, что "больше не нуждаются" в его услугах. Голдстин, в основном, исполнял роль спикера Тиллерсона. Сенат единогласно утвердил его кандидатуру на должность заместителя госсекретаря в 2017 году.

Он занимал свою должность менее трех месяцев и известен своей лояльностью к Тиллерсону. Он поощрял Тиллерсона больше общаться с прессой. Отмечается, что Голдстин часто бывал на встречах в Белом доме и последовательно заявлял, что Тиллерсон собирался вернуть прерогативу принятия решений во внешней политике США Госдепартаменту.

Президент США Дональд Трамп решил назначить директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео новым государственным секретарем США вместо Тиллерсона. Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, и в частности, относительно ядерного соглашения по Ирану. Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по иностранным делам в апреле буде рассматривать кандидатуру Помпео на пост госсекретаря США.

Как сообщала "Страна", в Госдепе рассказали подробности отставки Тиллерсона. Тиллерсон "не говорил с президентом и не знает о его мотивах".

Отметим, что в БПП отметили право Трампа увольнять своих госсекретарей, когда ему вздумается.