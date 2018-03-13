Депутаты восстановили право на реабилитацию лиц, репрессированных в 1917 - 1991 годах.

Соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима "1917 - 1991 годов" (проект № 6574) принят Верховной Радой 13 марта.

Так, могут быть реабилитированными лица:

которые до 24 августа 1991 года были обвинены или которым было назначено наказание по решению внесудебного органа независимо от действия или мотивов обвинения или назначения наказания;

в отношении которых до 24 августа 1991 года были совершены репрессии по решению другого репрессивного органа, если установлен факт осуществления репрессий против таких лиц по классовым, национальным, политическим, религиозным, социальным мотивам;

в отношении которых до 24 августа 1991 года были совершены репрессии по решению другого репрессивного органа, если установлена недоказанность вины этих лиц в совершении преступления или административного правонарушения;

которые до 24 августа 1991 года были арестованы, находились под стражей и которым было предъявлено обвинение, если дела против таких лиц были прекращены в ходе следствия, предварительного (досудебного) следствия, или закрыты при отсутствии события преступления, отсутствии состава преступления, недоказанности участия лица в совершении преступления.

Также вводится категория лиц, пострадавших от репрессий (муж, жена, дети, родители и другие родственники репрессированного лица).

Решение о признании лиц реабилитированными или жертвами репрессий будут приниматься комиссиями по реабилитации. Комиссии создаются председателями областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций.

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