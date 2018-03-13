Кабинет министров Украины уменьшил количество документов, необходимых для получения лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.

Соответствующие изменения в приложение 2 к Лицензионным условиям осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике внесены постановлением Кабинета министров от 27 декабря 2017 года № 1105.

Документ вступил в силу сегодня, 13 марта.

Так, учреждениям здравоохранения и ФЛП, которые будут предоставлять первичную медицинскую помощь, больше не нужен Акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта.

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