Народный депутат Семен Семенченко (Самопомощь) опроверг обвинения Арсена Аваков в выносе оружия с МихоМайдана перед его разгоном.

"Информация, которая распространяется Аваковым не соответствует действительности. Никаких "следственных действий" перед нападением на лагерь не было. О нападении на активистов, (которые более 4 месяцев требовали создания антикоррупционного суда под ВР) стало известно накануне. Информация об этом была обнародована Рухом Визволенняя вместе с призывом киевлянам прийти и помочь защитить лагерь. Когда утром была замечена колонна КрАЗ и автобусов, которая подъезжает к лагерю, ветераны войны обратились ко мне с просьбой перенести свои личные вещи в отель. Информация о том, что полиция меня "не проверила", потому что я являюсь народным депутатом также не соответствует действительности. Хочу предоставить для СМИ вторую часть записи с камер наружного наблюдения, которую министр МВД почему-то стыдливо умалчивает. На ней отчетливо видно, что я передаю сумки двум гражданам и возвращаюсь в лагерь. Далее их никто и не пытается смотреть. Сразу после избиения людей и грабежа в палаточном городке незаконно задержаны ветераны (которые вечером были отпущены в статусе "свидетель") также попросили меня принять на хранение их боевые шевроны. Причины подобных просьб - постоянная кража личных вещей и срывание боевых шевронов "Беркутом" (во время предыдущих штурмов палаточного городка с октября 2017 года)", - написал Семенченко.

Фото и видео: facebook.com/dostali.hvatit

Ранее в Amnesty International  потребовали расследовать зачистку МихоМайдана.

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