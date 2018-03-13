В международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) выступают против кандидатур Майка Помпео и Джины Хаспел на должности новых госсекретаря и директора ЦРУ. Правозащитники заявляют, что те поддерживали применение пыток.

Во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. На должность нового главы ЦРУ президент предложил Джину Хаспел, которая ныне работает заместителем директора ЦРУ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это глубоко тревожит, что президент Трамп выдвинул на очень высокие должности, затрагивающие положение США в мире, двух людей, которые одобряли пытки. Сенат должен отклонить обе кандидатуры", - говорится в заявлении директора офиса HRW в Вашингтоне Сары Моргон.

Помпео известен как противник закрытия тюрьмы Гуантанамо. По этой теме он прославился своими двусмысленными высказываниями в отношении заключенных.

Посетив тюрьму в 2013 году, он заявил, что объявившие голодовку заключенные, на его взгляд, выглядели располневшими, а сама голодовка просто "политическая уловка".

Когда в 2014 году вышел доклад комитета по разведке верхней палаты конгресса, где говорилось о ряде злоупотреблений в ЦРУ во времена президента Джорджа Буша-младшего (2001-2009), включая пытки и дезинформацию властей и общества, Помпео заступился и заявил, что принимавшие участие в этом сотрудники ЦРУ "не мучители, а патриоты". Пытки он счел действиями в рамках закона.

Согласно докладу Amnesty International о нарушениях прав человека в мире-2017/18, существует информация, что в 2002 году Хаспел руководила штабом ЦРУ в Таиланде, где в это время у ЦРУ была тайная тюрьма. В этой тюрьме пытали как минимум двух человек, похищенных спецслужбами. Источники информации в докладе не приводятся. После этого Хаспел занимала пост руководителя аппарата у директора Центра по борьбе с терроризмом - отдела ЦРУ, который руководил программой тайных задержаний.

В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде.

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