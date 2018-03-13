И.о главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что отменены талоны в больницах и МОЗ отменяет другие устаревшие формы первичной учетной документации.

Об этом она написала в Facebook.

"Сегодня вступил в силу приказ Минздрава № 157, отменяющий необходимость заполнения целого ряда морально устаревших форм:- Отменяется талон амбулаторного пациента (025-6 / у),

Отменяется талон на прием к врачу (025-4 / о) и талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов (025-2 / о).

Отменяется контрольная карта диспансерного наблюдения № 030 / о.

Отменяется Книга записи вызовов врачей на дом (№ 031 / у). Врач не будет обязанным отчитываться о посещении всех пациентов. Вся отчетности сводится к 4 цифрам в день: общее количество обращений к врачу взрослых и детей и количество посещений взрослых и детей дома.

Отменяется форма № 025-3 / "Медицинская карта студента". У всех студентов будет обычная амбулаторная карта.

Отменяется медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад. Дети должны пройти только обычные медицинские осмотры у врача и получить стандартную справку.

Прекратил существовать "Журнал регистрации амбулаторных больных". Форма 074 / о становится "Журналом регистрации амбулаторных пациентов". Ведь у человека может быть множество причин для обращения к врачу, кроме непосредственно болезни. В новом журнале регистрируются обращения всех пациентов в амбулатории и дома. Для каждого обращения кодируется причина обращения пациента, код диагноза и действия врача по кодам ИСРС-2. С развертыванием электронной системы здравоохранения все записи в журнале будут формироваться автоматически по записям амбулаторной карты.

"В результате должно остаться только один вид амбулаторной карты, который будет учитывать особенности оказания медицинской помощи взрослым и детям", -заявила Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

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