В подвале киевской многоэтажки на Позняках начался пожар после трех взрывов
Около 17:15 вторника, 13 марта в Киеве в подвале многоквартирного жилого дома по адресу проспект Петра Григоренко, 41 - начался пожар. Ранее там были слышны три сильных взрыва.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
На месте работают бойцы пожарной охраны ГСЧС. О пострадавших не сообщается.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", в Киеве на Нивках горит здание. Вечером 13 марта по улице академика Туполева, 17 произошел масштабный пожар в одном из зданий. Площадь возгорания составляет около 800 кв. м, есть угроза распространения огня на рядом пристроенную 6-ти этажное офисное здание.
Напомним, что Киеву угрожает крупнейшее за последние восемь лет наводнение.
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