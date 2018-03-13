Вопреки прогнозам, сегодня на межбанке доллар начал дорожать. Правда, совсем немного — лишь на 6 копеек, и остановился в рамках 25,94-25,96 грн./$. Но финансисты снова пророчат рост инвалюты.

Об этом пишет UBR.ua.

Совсем небольшая курсовая прибавка, особенно с учетом того, что до этого гривна с начала месяца укрепилась на 90 копеек. Однако важно не это, а то доллару приказал дорожать не дополнительный рыночный спрос или какой-то новый фактор, а Нацбанк. Решил развернуть валютный рынок и сделал это в щелчок. Своим ранним аукционом: объявлен до начала торгов — в 9:20.

"Торговая сессия началась с того, что НБУ объявил аукцион на покупку валюты на $114,8 млн., без предварительного разогрева рынка и использования "запроса наилучшей котировки". Это приостановило медвежьи настроения — открывшись на уровне 25,90-25,95 грн./$, котировки стабилизировались на 25,89-25,91 грн./$. Скорее всего, решительные действия Нацбанка и последующий плавный разворот тренда дали участникам рынка соответствующие сигнал: ожидавшим дна импортерам — покупать, а экспортерам — не торопиться с продажей. В результате чего, после обеда резко сократилось предложение валюты, что привело к росту курса доллара", — описал ситуацию начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Покупки чиновников завершились аукционом: он прибрел $74,9 млн., с курсом отсечения 25,93 грн./$. По лучшему курсу у 20-ки уполномоченных банков центробанк уже ничего не покупал (вчера приобрел так $30 млн.), хотя вчера казначеи рассчитывали на крупную валютную распродажу. Сегодня на межбанк выбросили выручку экспортеров не только за 12 число, но и за праздничные 8-9 марта.

Но из-за того, что экспортеры решили взять паузу и не выбрасывать на рынок свободную часть выручки, общий объем торгов на межбанке подрос совсем незначительно: со вчерашних $368,04 млн. до $419,18 млн. При этом финансисты хором говорили о "факторе Нацбанка".

"Курсовые тренды сегодняшних торгов были обусловлены активной позицией регулятора, который сыграл на опережение, аккумулировав путем аукциона избыток валютного предложения экспортеров, продающих валютную выручку за три дня, и потенциальных покупателей ОВГЗ", — сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

"На наш взгляд факторы, которые повлияли на увеличение цены, — это ранний аукцион НБУ, который собрал с рынка весь излишек валюты в виде свободной продажи, отложенный спрос клиентов и заключение форвардов", — поддержал коллегу директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.

Из числа наиболее активных валютных продавцов сегодня выделяли Ситибанк, ПУМБ, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк. А из покупателей (кроме Нацбанка) — Креди Агриколь Банк и ОТП Банк.

Единственное логическое объяснение действий Нацбанка, поддержавшего не отечественную, а иностранную валюту — это попытка привлечь крупную партию валюты в Украину. Чиновники вполне могли приподнять рынок, чтобы помочь завести кому-то валюту в страну, и выгоднее ее конвертировать. Может под покупку облигаций внутреннего госзайма Минфина, а может и кому-то другому.

Из-за разворота на межбанке, на те же 6 копеек доллар подорожал и в кассах банков.

"Наличный рынок преодолел психологический барьер в 26 грн за доллар, опустившись с утра до 25,97-26,08 грн./$, к середине дня его котировки составили 26,05-26,14 грн./$", — сообщил Олег Куринной.

Завтрашний день будет поворотным для валютного рынка. Старта торгов ждут в широком диапазоне после чего казначеи будут следить за каждым движением Нацбанка.

"Скорее всего, старт межбанка увидим в рамках 25,90-25,97 грн./$", — спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Правда, нашел мало единомышленников. Например, Олег Куринной ожидает начала торгов в рамках 25,90-26,0 грн./$, и большинство его коллег соглашаются с подорожанием доллара.

"Мы ожидаем, что открытие 14 марта произойдет с отметок 25,95-26,0 грн./$ и межбанк плавно вырастет до 26,00-26,05 грн./$, где и пройдет основной объем торгов. Основным драйвером видим отложенный спрос и спрос на форварда. Оценить риски сложно, так как то, что происходит сейчас на рынке, – вполне нормальная ситуация для прозрачного рыночного курсообразования", — заверил Антон Стадник.

"В среду, скорее всего, останемся в торговом диапазоне 25,90-26,0 грн./$, если пробьем его верхнюю границу, можно будет искать точку входа на продажу доллара", — дополнил коллегу начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Финансисты ждут завтра уменьшение валютных продаж со стороны экспортеров, которые поймут, что доллар может еще дорожать, и его защищает НБУ. И увеличения спроса от импортеров, которые вполне могут решить, что выгоднее валюту уже не купят и выйдут с приобретениями, которые давно откладывали.

Ранее "Страна" сообщала, что доллар на межбанке упал на 13 копеек, а завтра обвалится еще сильнее.

Также НБУ объявил аукцион по покупке $100 млн на межбанке.