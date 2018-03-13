В Киеве возле Печерского РОВД прошла погоня со стрельбой и задержание. Видео разместил "Киев оперативный", но подробности не сообщаются.

Видео: Youtube.com/Киев оперативный

Как сообщала "Страна", на Подоле в Киеве мужчина открыл стрельбу в магазине. В результате пострадала прохожая, которая была госпитализирована с ранением бедра.

Выяснилось, что конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо. Стрелка задержали. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли.

Ранее в селе Вишенки Киевской области полиция со стрельбой задержала мужчину, который устроил пьяный дебош и избил свою сожительницу. К правоохранителям обратилась 36-летняя жительница села со следами побоев на лице. Она рассказала, что ее пьяный гражданский муж дерется, оскорбляет ее и постоянно угрожает.