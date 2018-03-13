В Киеве продолжаются подтопления дорог. На этот раз вода парализовала автомобильное движение на Тарасовку.

Об этом во вторник, 13 марта сообщает Киев Оперативный.

"Внимание, водители!

Важно! Затопило яр в районе мусорки у Крюковщины, это дорога на Тарасовку. Проезда совсем нет. Заранее планируйте объездной маршрут.", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", Киеву угрожает крупнейшее за последние восемь лет наводнение.

"На сегодняшний день уровень снежного покрова в районе столицы составляет 31 сантиметр. Это превышает на 150% существующую норму воды, которая есть в снегу. И когда все начнет таять, есть большая опасность подтоплений, ведь грунт промерз незначительно, и вода будет попадать в притоки Днепра и накапливаться в Киевском и Каневском водохранилищах", – рассказала глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Ирина Овчаренко.

Несмотря ни на что, у Кличко хотят переименовать улицу Бойченко в Киеве в улицу Украинского Пласта.