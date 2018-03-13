Национальный банк Украины собрался повысить уровень организации работы с обращениями граждан.

Соответствующие нормы содержит постановление НБУ от 1 марта 2018 № 18 "Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений и личного приема граждан в Национальном банке Украины", которое вступило в силу сегодня, 13 марта.

Урегулирован порядок отношений между НБУ и гражданами при рассмотрении их обращений, в частности:

определены формы и способы представления гражданами обращений в НБУ;

уточнены требования к оформлению обращений, в том числе, электронных;

установлено, что гражданин, который отметил в обращении номер мобильного телефона, после регистрации обращения получает смс-сообщение о дате и регистрационный номер, а если в электронном обращении не указан номер мобильного телефона - уведомление направляется на электронный почтовый адрес;

определено, что на все обращения граждан, оформление которых соответствует требованиям Закона "Об обращениях граждан" и нормативных актов НБУ, предоставляются письменные ответы;

акцентировано, что ответы на обращения граждан, которые направляются средствами почтовой связи, являются рекомендуемыми почтовыми отправлениями;

определен порядок организации личного приема граждан.

В частности, установлено, что электронное обращение должно содержать электронный почтовый адрес, на который гражданину направляется ответ, сведения о других средствах связи с ним, а также способ отправки ответа (по почте или на электронный почтовый адрес).

Электронное обращение направляется на корпоративную электронную почту (e-mail) НБУ. Образец формы электронного обращения размещен на официальном сайте НБУ.

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