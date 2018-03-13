Во вторник, 13 марта на утреннем заседании Верховной Рады депутаты приняли изменения в Закон "О реабилитации инвалидов Украины" относительно установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции" (проект № 7161).

Как сообщает ЮрЛига, согласно принятому нормативному документу:

"Лицам, у которых вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных во время непосредственного участия в АТО, обеспечении ее проведения, которые находились непосредственно в районах проведения АТО, ампутированы верхние и/или нижние конечности, или полученное повреждение привело к необратимой потере части конечности, или необратимой потере другого органа или полной стойкой утрате органом его функций, следствием чего стало установления инвалидности, группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования (бессрочно) и на степень выше или I группы".

Соответствующие изменения внесут в Закон "О реабилитации инвалидов в Украине".

Как сообщала "Страна", получившие инвалидность участники АТО будут иметь статус лица с инвалидностью в результате войны. Также семьи участников АТО, умерших вследствие заболевания, полученного во время участия в операции, получат статус лица, на которое распространяется действие Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Напомним, что вступил в силу закон, который определяет льготы для пострадавших на Евромайдане.