Нацбанк в центре Киева продал здание, переданное в залог по кредиту рефинансирования.

Объект по адресу Лабораторный переулок, 6 ушел с молотка за 112,6 млн грн. Чуть меньше, чем его оценил регулятор, принимая в залог – 120,7 млн. грн.

Об на официальном сайте сообщила пресс-служба Нацбанка.

В ведомстве проведенный аукцион назвали успехом. Хотя не стали уточнять, сколько еще НБУ должны неплатежеспособные банки.

И добавили, что сейчас готовят к продаже имущество на 31 млн грн. Между тем, успехи Нацбанка вовсе не столь значительны, как это представляют в самом ведомстве. По состоянию на начало февраля 2018 года суммарный объем задолженности украинских банков по кредитам рефинансирования составлял 67,65 млрд грн. Из них лишь около 18,5 млрд грн. сформировали платежеспособные банки.

Следует также отметить, что за 10 месяцев 2017 года долги банков-банкротов перед Нацбанком сократились на 1,4 млрд грн. Из которых 564 млн были перечислены Фондом гарантирования вкладов. Тот выручил их в ходе продажи залогов неплатежеспособных финучреждений.

В самом НБУ говорят, что пытались продать указанное здание уже дважды. В первый раз желающих купить объект не нашлось вообще, во второй торги не состоялись из-за того, что на аукцион заявился только один участник. Продать его удалось лишь с третьей попытки и гораздо дешевле, чем было предусмотрено в решении суда: исполнительная служба изначально пыталась выручить за недострой 258,3 млн грн.

Cоответствующий лот размещен на сайте организатора аукциона zakupki.prom.ua, пишет UBR.ua. Указанный объект в самом деле пытались продать не единожды. Правда, распложен нежилой комплекс строений административно-лечебного назначения вовсе не на переулке Лабораторном, а на Лабораторной улице.

Ранее "Страна" сообщала, что Приватбанк продал на аукционе одно паркоместо за 400 тысяч гривен.

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