Верховный суд запретил украинским банкам продолжать насчитывать проценты по кредитам, если кредитор уже выиграл по ним судебный процесс.

Соответствующее решение вынес уже новый состав суда, рассматривая дело №564/2199/15-ц, пишет ubr.ua.

Решение должно понизить интерес финансистов к модной в последнее время схеме: банк выигрывает судебный процесс против заемщика-должника, но пока это решение фактически не исполнено исполнительной службой (не взысканы средства или залог), продолжает насчитывать человеку все проценты, пени и штрафы.

"Нередко кредиторы даже включают прогрессивную ставку, если это оговорено в их договоре - насчитывают не стандартный процент, а повышенный, за пропуск платежей. Хотя должник уже давно не сопротивляется, он проиграл суд и смирился, что у него продадут залог. Но банку и этого мало. Он хочет, чтобы даже после продажи заложенного добра оставалась непогашенная часть долга, и он мог претендовать на другое имущество человека. Для этого не прекращают считать свои проценты после выигрыша дел, насчитывая попутно пени и штрафы. В итоге выходит просто гигантская сумма. Ведь Государственная исполнительная служба чрезмерно перегружена, и может годами не исполнять уже вынесенные решения судов. Верховный суд своим решением запретил эту пагубную практику, и хоть немного помог заемщикам", - отметил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Обычно финансисты достаточно просто обосновывают свои действия - процентная ставка начисляется ровно до того момента пока кредитор не вернул выданные заемщику средства. Ведь сам банк вынужден платить за данные денежный ресурс постоянно, до возврата: проценты вкладчикам, которые вносят средства на депозиты, либо текущие (карточные) счета.

На что адвокаты и судьи выдают достаточно простое возражение - рядовой украинец не виноват в том, что в Украине барахлит судебная исполнительная система. Потому не должен нести ответственность за то, что решения судов долго не исполняются. Они обязаны отвечать только за свои ошибки - за непогашенные кредиты. Что, собственно, и происходит - они проигрывают кредитные споры в судах.

Кстати, некоторые банки идут дальше - насчитывают проценты не только до продажи залога, но и после этого. Если человек был должен, например, 200 тыс. грн., а проданной по автокредиту машины, хватило на погашение лишь 150 тысяч. Они насчитывают проценты на непогашенные 50 тыс. грн. пока не придумают, как взыскать с должника другое добро или деньги.

"Абсолютно не имеет значения было реализовано залоговое имущество или нет, кредитор в любом случае может подать иск о взыскании доначисленных процентов. Это объясняется и позитивной практикой по взысканию таких процентов за последние годы, и неосведомленностью граждан о возможности защиты своих прав в суде", - отметил управляющий партнер ЮК "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

Юристы не сомневаются, что украинские банки продолжат наседать на должников даже после вышеупомянутого решения Верховного суда, потому людям настоятельно рекомендуют следить за поведением банков.

"Заемщикам нужно ни в коем случае не пропускать судебные заседания, подавать свои возражения на иски, настаивать на своей позиции, на том что банком уже было реализовано право на взыскание задолженности. Каждую, даже самую очевидную позицию, все равно доказывать в суде. Люди должны понимать, что с требованиями банков о взыскании процентов по уже зафиксированной судом сумме, можно успешно бороться, и нужно это делать, что наглядно демонстрирует данное решение ВС", - подчеркнул Касьяненко.

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