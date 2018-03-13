Курс евро на мировых рынках 13 марта взлетел до $1,2351/€ после просадки к $1,2315/€, сообщил аналитик Альпари Владислав Антонов, ранее сообщалось о падении доллар к основным валютам из-за отставки Тиллерсона,

"Цена подскочила вверх на комментариях представителя Европейского Центробанка Филиппа Лейна. Он завил, что текущий курс евро не вызывает обеспокоенности у регулятора, но добавил, что ЕЦБ должен сохранять бдительность относительно риска внезапного укрепления евро," - объяснил он UBR.

Аналитики отмечают, что основные валюты отыгрывают потери у доллара на фоне снижения доходности десятилетних американских облигаций. За два часа она опустилась с 2,8851% до 2,8645%.

"Лидером по падению сегодня является японская йена. Негативное влияние на нее оказал скандал в японском правительстве и слабый показатель индекса деловой активности в сестре услуг за январь. Министерство финансов Японии признало факт подделки документов для продажи государственной земли по сниженной цене. Глава налоговой службы Японии Нобухиса Сагава ушел в отставку. Но инцидент не исчерпан. Скандал может заставить уйти в отставку и премьер-министра страны Синдзо Абэ", - заметил Антонов.

Ключевым событием для валютного рынка стал отчет по инфляции в США за февраль. Индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,2% м/м и 1.8% г/г, что соответствовало прогнозам. Месячный показатель оказался значительно ниже предыдущего значения, и этот индикатор вселяет опасения по поводу четырех повышений ставок ФРС.

"По евро достигнут целевой уровень на отметке $1,2356/€. Дорога свободна до значения $1,2375/€. Если этот уровень не устоит, то движение пары евро/доллар ускорится до $1,2446/€", - спрогнозировал Антонов.

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