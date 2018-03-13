Информация "Страны" о намерении властей обвинить Надежду Савченко в организации военного переворота вызвала большой резонанс в Сети.

Тем более, что сама депутат, по данным Генпрокуратуры, не явилась на допрос, будучи в командировке за границей – в ЕС (злопыхатели, правда, заявили, что она в России, но эта информация не подтвердилась).

Отсутствие Савченко в Украине начали использовать как свидетельство ее "побега". Но сама нардеп заявила, что не получала повестки на допрос. И пообещала явиться на него, как только получит "приглашение" в собственные руки.

По данным "Страны", Савченко можно ждать в Украине уже 16 марта.

В соцсетях тем временем гадают, что может стоять за предполагаемой попыткой обвинить Савченко в перевороте.

"Ну что... все уже готовы опять к #FreeSavchenko?

Товарищи–госслужащие, пора уже начинать рисовать плакаты и доставать из тумбочки одноименные футболки", – пишет адвокат Елена Лёшенко.

Блогер Макс Бужанский связал ниспровержение кумиров с объятиями президента Петра Порошенко.

"Президент обнял Саакашвили, он предатель.

Президент обнял Савченко, она предатель.

Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, держать руки в карманах".

Телеведущая Диана Панченко предложила делать ставки на то, заведут ли дело против Савченко.

Журналист Вячеслав Чечило считает, если депутат и хотела свергнуть власть, то могла сделать это только с подачи спецслужб.

"По поводу возможного участия Савченко в подготовке госпереворота скажу только одно – верю!

Савченко вполне могла подписаться свергать власть Порошенко, двигать танки на Москву или отражать агрессию марсиан.

Непонятно только одно – у кого из "спецслужб" хватило совести разводить больную женщину?"

Эксперт Дмитрий Марунич заявил, что Савченко делают президентом. Намекая, что идея госпереворота популярна в Украине.

"Помните, были предсказания мольфарки, что новым президентом станет женщина? И совсем не Юлия, а Наденька, наша Надежда. Сбывается".

Позже он добавил, что "Путин Надежду не сдюжил, а от орлов Порошенко она сбежала. Так кто у нас кровавый тиран получается? Это вам не скрипачей изводить ядом".

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова считает, что острие атаки по делу Рубана будет направлено против "Батькивщины", которая привела Надежду Савченко в парламент.

"Дело Рубана, скорее всего, это дело не переговорщика по обмену, а дело Савченко, которой будут "минусовать" рейтинг "Батькивщины" перед выборами либо же перебивать любой информационный скандал, вроде пленок Онищенко.

По сути. В ближайшее время нам будут показывать много кино, видео-фото и шокированного событиями генпрокурора. Анонс событий одной из самых фантастических, с моей точки зрения, провокаций текущей власти "Государственный переворот".

С Крюковой согласен журналист Денис Гороховский: это атака на Тимошенко.

"Ни для кого не секрет, что Петр Алексеевич активно продвигает тему "внутреннего врага"... . И этот "враг" Петра Алексеевича – его основной конкурент на выборах Юлия Тимошенко.

Судя по рейтингам, перспективы в электоральной борьбе у гаранта весьма сомнительны, а единственный способ победить – убрать оппонента.

Убрать ее физически он себе при всем желании не может позволить. А вот повторить трюк Виктора Федоровича и объявить ЮВТ врагом народа он может попробовать.

Представьте, через Рубана вышли на Савченко, которая, по сообщением ГПУ, готовила госпереворот. Естественно, Савченко действовала не самовольно, а представляла интересы Тимошенко, которая подарила ей депутатский мандат и политическую карьеру. Такая простая двухходовочка.

Но, к сожалению, пипл схавает. Петин телевизор разгонит нужные тезисы, и после этого смело можно отправлять дело в суд, и пока суть до дела, можно проводить выборы без самого рейтингового кандидата.

Это, конечно, на сегодняшний день просто моя гипотеза, но я не вижу других вариантов, как Порошенко может победить Тимошенко.

Правда, как показывает практика, президенты меняются, а Тимошенко остается".

Журналист Юрий Ткачев говорит, что версию следствия подрывает нелогичный ввоз оружия из "ДНР", который лишь усложнял схему "переворота" – ведь у военных, которых привязывают к этому делу, такого оружия было в достатке.

"На самом деле вся эта история с делом Рубана-Савченко, которые типа готовили переворот, звучала бы почти реалистично, если бы в СБУ не приплели сюда откровенный бредняк с покупкой оружия в ДНР (зачем, если это можно сделать в Украине?)

Так зачем же СБУ приплели сюда этот момент? Зачем палиться?

А все просто. Потому что очень нужен был "сговор с коллаборационистами". Без него эта история могла бы вызвать сочувствие пересичного громадянына)

Так что куда ни кинь – всюду клин.

Трудно жить на свете октябренку Пете".