Вечером 13 марта на Нивках, по улице академика Туполева, 17 произошел масштабный пожар в одном из зданий.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Сообщении о пожаре поступило в 16:47.

Возгорание возникло в 1-этажном складском здании высотой 8 м, размером 100х100 м. Сейчас площадь возгорания составляет около 800 кв. м, есть угроза распространения огня на рядом пристроенную 6-ти этажное офисное здание.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Видео: facebook.com/KyivOperativ

По словам очевидцев в Телеграмм канале dtp.kiev.ua, внутри горящего здания слышны взрывы. Из-за огня деформировалась стена помещения и вылетели окна. Информации о пострадавших и погибших пока нет. На данный момент пожарные не могут начать тушить здание, поскольку в брандспойтах оказался низкий напор воды.

В загоревшемся одноэтажном здании находится склад. Что именно хранилось на этом складе пока не сообщается.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве сгорело четыре автобуса на стоянке в гараже.

Также в одном из бизнес-центров Киева произошел пожар. Фото.