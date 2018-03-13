Актеры сериала "Игра престолов" ознакомились со сценарием самого последнего эпизода киносаги.

Об этом сообщает Variety.

"Это был действительно мощный момент в нашей жизни и карьере. Никто из актеров не видел сценария до этого и по мере прочтения они понимали, что их персонажи погибают один за другим", - рассказала вице-президент канала HBO Франческа Орси.

По ее словам, после прочтения сценария все присутствующие аплодировали минут 15-20.

Как сообщала "Страна", актриса Мэйси Уильямс (Арья Старк) рассказала о том, что первая серия заключительного сезона "Игра престолов" появится на экранах в апреле 2019 года.

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