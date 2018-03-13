Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 3815-д об усилении социальной защиты отдельных категорий лиц из числа жертв нацистских преследований и политических репрессий. "За" со второго раза проголосовали 247 народных депутатов.

Законопроект предусматривает расширение перечня льгот лицам, которые, будучи несовершеннолетними, были узниками концентрационных лагерей, гетто фашистской Германии во время Второй мировой войны, а также детям, которые родились там. Также речь идет о лицах с инвалидностью из числа перечисленных.

Документ предусматривает, что такие люди получат право бесплатно пользоваться всеми видами городского и междугородного пассажирского транспорта.

При чем ряд льгот будут предоставлять независимо от доходов семьи - в частности, бесплатные лекарства, бесплатное зубопротезирование, 75%-ная скидка за квартплату (если площадь не превышает нормы на одного человека); 75%-ная скидка за коммунальные услуги; 75%-ная скидка стоимости топлива, в том числе жидкого и проч.

В законе "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине" намерены предусмотреть, что реабилитированные граждане, которые отбывали наказание в тюрьмах или медучреждениях, имеют право на льготы, предусмотренные для участников боевых действий и лиц, приравненных к ним; а если у человека инвалидность - льготы, предусмотренные для инвалидов вследствие войны.

Ранее мы писали, что в Киеве умер последний участник легендарного восстания в лагере смерти Собибор - 96-летний Аркадий Вайспапир.

Как сообщала "Страна", участникам боевых действий и их детям в Украине предоставят льготы на образование.

Ранее мы сообщали, что закон определил, какие именно льготы получат пострадавшие участники Евромайдана.