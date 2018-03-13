Сегодня, 13 марта в Днепре прямо на проезжей части загорелся Ford, водитель успела выпрыгнуть из машины. Об этом сообщает "Информатор".

Фото: dp.informator.ua

"Сказать, что стало причиной возгорания, пока еще не возможно. Локализация пожара заняла приблизительно 10 минут", — сообщил командир отделения 3-й пожарно-спасательной части Андрей Майтак.

Фото: dp.informator.ua

По словам очевидцев, за рулем автомобиля находилась девушка, которая успела выскочить из горящего автомобиля. В тот момент когда спасатели тушили пожар, водителя не было на месте.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре, во дворе многоэтажки вспыхнули две легковушки.

Также в Днепропетровской области столкнулись грузовик мясокомбината и легковушка, трое пассажиров сгорели заживо. Фото.