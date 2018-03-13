В селе Старые Безрадичи Киевской области на дискотеку в дом культуры ворвалась группа неизвестных в балаклавах. Они начали избивать отдыхавших там людей, в результате чего один из них получил тяжелые травмы.

Об этом 13 марта сообщает пресс-центр прокуратуры Киевской области.

По данным правоохранителей, 19-летний парень получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей носа.

В настоящее время допрошены все свидетели событий, продолжаются неотложные следственные действия.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины.

Ранее, в ночном клубе Днепра 20 января парень в футболке Superman приставал к двум девушкам и просил отдать ему коктейль. Завязалась массовая драка, в результате которой госпитализировали двух человек.

Как сообщала "Страна", появились фото радикалов Нацкорпуса и С14, которые дежурят под судом по Труханову. Они уже успели вступить в драку со сторонниками Труханова. Все это происходит под колокольный звон. Нацгвардия никак не препятствовала конфликтам.

Отметим, что в офисе "Вестей" неизвестные в масках устроили алкопати.