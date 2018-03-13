СБУ принудительно выдворила из Украины гражданина Республики Польша, студента одного из высших учебных заведений Тернополя, за публичное надругательство над государственными символами Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Правоохранителями установлено, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного Герба Украины, что украшало стену зала.

За совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной розни, сотрудники Управления СБУ в Тернопольской области приняли решение о принудительном возвращении в Польшу.

"Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременную несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства, 12 марта правонарушителя принудительно возвращено на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники СБУ также выразили благодарность администрации заведения питания и руководству вуза, благодаря принципиальности и патриотической позиции которых удалось оперативно расследовать обстоятельства инцидента. В то же время в ведомстве не сообщили, когда и в каком заведении случился инцидент.

Фото: facebook.com/SSU.Ternopil

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