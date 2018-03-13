Как два мячика для гольфа. В Бельгии за $40 млн продали один из самых крупных алмазов в мире
В Бельгии продали за 40 миллионов долларов один из самых крупных обнаруженных алмазов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Алмаз "Легенда Лесото" в 910-карат продали на аукционе в Антверпене 13 марта.
Камень, размером с два мячика для гольфа, нашла компания "Gem Diamonds Ltd." на своем руднике Летсенг в африканском королевстве Лесото. Пока что это самый дорогой алмаз, проданный компанией.
По оценке ювелиров, камень относится к типу II а, то есть является бесцветным и почти без примесей. "Легенда Лесото" уверенно заняла 5-е место в мировом рейтинге алмазов.
Так выглядит "Легенда Лесото", фото: bloomberg.com
Лесотские алмазные копи известны размером своих камней и имеют самую высокую среднюю стоимость продаж в мире.
Так, "Gem Diamonds Ltd." в 2015 году продала 357-каратный бриллиант за 19,3 миллиона долларов.
В этом году компания нашла уже шесть алмазов, больше 100 карат, что делает 2018 год одним из самых успешных в ее истории.
Ранее "Страна" сообщала, что ученые обнаружили алмаз с кристаллами внеземного льда внутри.
Также в Африке нашли пятый по величине в мире алмаз идеальной чистоты.