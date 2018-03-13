В Бельгии продали за 40 миллионов долларов один из самых крупных обнаруженных алмазов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Алмаз "Легенда Лесото" в 910-карат продали на аукционе в Антверпене 13 марта.

Камень, размером с два мячика для гольфа, нашла компания "Gem Diamonds Ltd." на своем руднике Летсенг в африканском королевстве Лесото. Пока что это самый дорогой алмаз, проданный компанией.

По оценке ювелиров, камень относится к типу II а, то есть является бесцветным и почти без примесей. "Легенда Лесото" уверенно заняла 5-е место в мировом рейтинге алмазов.

Так выглядит "Легенда Лесото", фото: bloomberg.com

Лесотские алмазные копи известны размером своих камней и имеют самую высокую среднюю стоимость продаж в мире.

Так, "Gem Diamonds Ltd." в 2015 году продала 357-каратный бриллиант за 19,3 миллиона долларов.

В этом году компания нашла уже шесть алмазов, больше 100 карат, что делает 2018 год одним из самых успешных в ее истории.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые обнаружили алмаз с кристаллами внеземного льда внутри.

Также в Африке нашли пятый по величине в мире алмаз идеальной чистоты.