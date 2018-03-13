Полузащитник "Боруссии" Д и сборной Украины Андрей Ярмоленко приступил к пробежкам после снятия фиксирующей повязки. По словам футболиста, он оценивает свое состояние как нормальное.

Пока неизвестно, скажется ли это на его шансах сыграть в товарищеских матчах за сборную Украины.

"Все нормально, нога не болит", — цитирует Андрея Ярмоленко sportarena.com.

Как сообщала "Страна", игрок "Боруссии" Д получил вызов в сборную Украины на поединки против Саудовской Аравии (23 марта) и Японии (27 марта), несмотря на травму. На днях сообщалось, что он вернется в общую группу через две недели.

Ярмоленко получил повреждение сухожилия в конце января, из-за чего пропустил полтора месяца. Перед этим он был важным футболистом дортмундской команды, сыграв за нее в 24 матчах во всех турнирах и отличившись 6 голами и 3 результативными передачами.

Ранее "Страна" сообщала, что названа дата, когда сыграют товарищеский матч футбольные сборные Украины и Италии.

Ранее Шевченко назвал имена легионеров, которых вызвал на матчи с Японией и Саудовской Аравией.