Жительница Британии Сью Элкок выловила морского окуня у побережья Ланселины (Австралия). Рыба оказалась больше нее самой. Вес рыбы составляет 60 килограммов, при этом длина - 162 сантиметра. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что рост самой женщины на пять сантиметров меньше размера рыбы.

"Когда голова окуня показалась из воды, я не могла поверить, что он такого размера. Как небольшой диванчик", - поделилась впечатлениями женщина.

По информации издания, 68-летняя женщина ушла в море рыбачить вместе с сыном.

Она призналась, что с самого начала была уверена в крупных размерах рыбы, едва она клюнула. Достать ее женщине помогли сын и еще два рыбака.

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

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