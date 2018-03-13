В Австралии пенсионерка поймала окуня, размером с небольшой диванчик
Жительница Британии Сью Элкок выловила морского окуня у побережья Ланселины (Австралия). Рыба оказалась больше нее самой. Вес рыбы составляет 60 килограммов, при этом длина - 162 сантиметра. Об этом пишет The Sun.
Сообщается, что рост самой женщины на пять сантиметров меньше размера рыбы.
"Когда голова окуня показалась из воды, я не могла поверить, что он такого размера. Как небольшой диванчик", - поделилась впечатлениями женщина.
По информации издания, 68-летняя женщина ушла в море рыбачить вместе с сыном.
Она призналась, что с самого начала была уверена в крупных размерах рыбы, едва она клюнула. Достать ее женщине помогли сын и еще два рыбака.
Фото: thesun.co.uk
Фото: thesun.co.uk
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