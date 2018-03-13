В Кривом Роге тело 19-летнего военнослужащего 11 марта нашли повешенным на дереве.

Об этом сообщает местный сайт 1tv.kr.ua.

Тело парня, которое висело на дереве рядом с одним из карьеров в Терновском районе, обнаружили местные жители.

Следствие проводит местная полиция. Она направила тело на судмедэкспертизу. Также правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство". Однако полицейские рассматривают и другие версии трагедии.

Умерший был уроженцем Кривого Рога.

Ранее "Страна" сообщала, что Генштаб заявил, что количество самоубийств среди военных в 2017 году уменьшилось.

Также мы писали, что вступил в силу закон об уголовной ответственности за доведение до попытки самоубийства.