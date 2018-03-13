Противники сирийского президента Башара Асада готовят провокацию с применением химических отравляющих веществ в Сирии.

Об этом во вторник, 13 марта 2018 сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает ТАСС.

По его мнению, провокация с химическим оружием необходима для оправдания планируемого массированного удара США по правительственным кварталам Дамаска.

Минобороны РФ готово принять некие "ответные меры воздействия", если под угрозой удара США окажутся российские военные.

"В нескольких районах Восточной Гуты (пригорода столицы Сирии Дамаска, где сейчас идут бои - Прим.Ред.) собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты "белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции", - сказал он.

После такой провокации Вашингтон намерен обвинить в применении химического оружия сирийские правительственные войска.

"В качестве ответной меры (после провокации - Прим.Ред.) Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска", - сказал Герасимов.

Он напомнил, что в освобожденном от антиправительственных банд городе Афтрис в Восточной Гуте была обнаружена лаборатория по производству химоружия.

"В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - сказал Валерий Герасимов.

Как сообщала "Страна", США грозят нанести удар по Сирии, если не прекратится зачистка Восточной Гуты. Представитель Вашингтона в ООН Никки Хейли напомнила о том, что в апреле 2017 года США нанесли удар по авиабазе сирийских правительственных сил.

Ранее сирийская армия заняла более половины Восточной Гуты - анклава в пригородах Дамаска, который контролируют боевики.