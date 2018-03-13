В туристическом центре Германии городские власти предлагают ввести штрафы в отношении тех, кто кормит уличных голубей в центре города. При этом если ты обычный турист, то за брошенные один раз крошки ничего не грозит. Об этом сообщает Abendzeitung München.

Сумма штрафа за кормление голубей может оказаться выше, чем наказание за парковку в неположенном месте. Так, особо злостных нарушителей планируют штрафовать на сумму до 1 тысячи евро.

Запрет на подкармливание голубей в Мюнхене существовал на протяжение 20 лет, но осенью 2016 года он был снят.

Сейчас в некоторых районах Мюнхена слишком много голубей, их городскую популяцию хотят вновь уменьшить.

Местные власти отмечают, что Мюнхен столкнулся с рядом проблем из-за голубей: птицы создают гигиенические проблемы, могут навредить здоровью людей, вредят историческим зданиям.

На самом деле кормление хлебными крошками вредит и самим птицам. В природе голуби питаются семенами, а хлеб может приводить к заболеваниям.

Как сообщала "Страна", в Киеве за каждый сорванный подснежник придется заплатить 62 гривны.

Также "Страна" писала и о штрафах за неправильный въезд и выезд из зоны АТО.