Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не подписывал распоряжение о заграничной командировке народного депутата Надежды Савченко в Страсбург.

Об этом "Украинской правде" сообщил его пресс-секретарь Андрей Ковалев.

"В этом году с начала 2018 Надежда Савченко не обращалась к председателю ВР Андрею Парубию с просьбой отправить ее в зарубежные командировки и Андрей Владимирович распоряжение о заграничной командировке народного депутата Надежды Савченко не подписывал", - сказал он.

Ранее на странице в Facebook сестра Савченко Вера Савченко написала, что нардеп за неделю подала заявление в аппарат ВР о командировке в Страсбург. "На сессию, которая начнется сегодня в 18:00. (Вопрос политзаключенных). Завтра там рабочий день и ряд встреч. То есть физически она во вторник будет там", - сказала Вера Савченко.

Она добавила, что об этом было сообщено заранее и нардеп пообщается со "всеми руководителями" как только вернется.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", Надежду Савченко могут обвинить в подготовке военного переворота в Украине.

Мы писали, что в БПП заявили, что Савченко не может находится на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Ранее стало известно, когда Надежда Савченко вернется в Украину.