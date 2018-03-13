В МВФ намерены занять центральную роль в координации глобального регулирования рынка криптовалют и "приветствуют их потенциал".

Об этом в своем блоге сообщила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

"Отвергать криптовалюты было бы не мудро. Мы должны приветствовать их потенциал, но осознавать риски", - отметила глава МВФ.

В частности, предложения Лагард в плане регулирования рынка криптовалют включают меры по защите потребителей, использование инструментов биометрии, криптографии и искусственного интеллекта для быстрого выявления подозрительных транзакций, а также введение единых правил для рынка в различных странах.

Одновременно глава МВФ предупредила и о "темной стороне" полностью электронных денег.

"Несмотря на то, что технология блокчейн может радикально изменить многие сферы, помимо финансов, криптовалюты представляют собой опасность, в частности, потому, что могут быть использованы как инструмент отмывания денег и финансирования терроризма", - заявила она.

Еще одной областью риска она назвала финансовую стабильность. "Быстрый рост рынка криптовалют, его высокая волатильность (быстрая изменчивость курсов - Прим.Ред.) и слабо выраженная связь с традиционным финансовым миром могут создать новые уязвимости", - отметила Лагард.

Она заявила о необходимости принятия мер в ответ на существующие риски, отметив, что МВФ может играть центральную роль в этом процессе.

"Ни одна из стран не сможет справиться с этой угрозой в одиночку. МВФ имеет уникальную позицию, являясь форумом для нахождения ответов на вопросы о рынке криптовалют", - отметила его глава.

Главы центробанков и финансовых ведомств государств G-20 обсудят вопросы регулирования рынка криптовалют в ходе предстоящей на следующей неделе встрече в Буэнос-Айресе.

Отметим, что в Украине до сих пор не решен вопрос правового статуса как криптовалют в целом, так и их майнинга в частности. Например, Национальный банк Украины заявил, что не может признать криптовалюту валютой и предупреждает о рисках мошенничества.

Как сообщала "Страна", биткоин за два дня упал на $2 000 и откатился до месячного минимума.

Отметим, что нардеп от БПП задекларировал биткоинов на 2,1 млрд гривен. В 2012 году он приобрел 4 376 биткоинов за 402 000 гривен и их стоимость на данный момент составляет около 2 млрд гривен.